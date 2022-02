Covid, Fontana: «Da lunedì 28 febbraio la Lombardia sarà in zona bianca» (Di mercoledì 23 febbraio 2022) La decisione Il presidente della Regione a margine del Consiglio regionale. «Stop al Green pass dal 31 marzo? Sì, se ci saranno le condizioni». Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 23 febbraio 2022) La decisione Il presidente della Regione a margine del Consiglio regionale. «Stop al Green pass dal 31 marzo? Sì, se ci saranno le condizioni».

Advertising

SkyTG24 : Covid, Fontana: “Da lunedì la #Lombardia torna in zona bianca” - AcerboLivio : Covid: Fontana a Codogno, oggi primo giorno ripartenza – Lombardia – - TuttoSuMilano : RT @Avv_Mant: Indagine sui camici: la procura di Milano chiede l’archiviazione per #Fontana, il Giudice accoglie la richiesta. E ora? Tut… - Dome689 : RT @webecodibergamo: L’anticipazione del presidente a margine del Consiglio regionale - Avv_Mant : Indagine sui camici: la procura di Milano chiede l’archiviazione per #Fontana, il Giudice accoglie la richiesta.… -