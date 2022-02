Covid 19 in Campania, bollettino del 21 febbraio: 6.116 positivi (Di martedì 22 febbraio 2022) Covid 19 in Campania: il bollettino di ieri, lunedì 21 febbraio, parla di 6.116 nuovi positivi su 47.692 tamponi analizzati. L’unità di crisi della Regione informa che i positivi del giorno al Covid 19 in Campania sono 6.116 di cui positivi all’antigenico 5.147 e al molecolare: 969. I test sono 47.692 di cui antigenici 35.044 Leggi su 2anews (Di martedì 22 febbraio 2022)19 in: ildi ieri, lunedì 21, parla di 6.116 nuovisu 47.692 tamponi analizzati. L’unità di crisi della Regione informa che idel giorno al19 insono 6.116 di cuiall’antigenico 5.147 e al molecolare: 969. I test sono 47.692 di cui antigenici 35.044

Advertising

salernotoday : Covid-19: 6.116 nuovi contagi ed altri 22 decessi in Campania, il bollettino - corrmezzogiorno : #Napoli Covid, in Campania 22 morti e altri 6.116 casi Risale l’indice di contagio - MarinoBruschini : RT @cronachecampane: Piccola risalita del contagio covid in Campania - - TV7Benevento : Covid. In Campania 6.116 nuovi casi e 22 morti, 58 pazienti in terapia intensiva - - cronachecampane : Piccola risalita del contagio covid in Campania - -