Il primo trimestre di quest'anno ha visto un aumento in bolletta del 94% nel prezzo del gas, e del 131% nell'elettricità rispetto allo stesso periodo nel 2021. Aumenti che non sembrano destinati a diminuire, almeno nel breve termine. Per moltissime famiglie e aziende la situazione è diventata economicamente insostenibile. Ora più che mai, dunque, c'è bisogno di una reale transizione energetica, che veda un deciso abbandono dalle fonti fossili in favore di fonti rinnovabili, antiche ma rese moderne dalla continua ricerca e innovazione del settore, come i biocombustibili legnosi. Ricerca e innovazione saranno al centro della nuova edizione di «Progetto Fuoco» (4-7 maggio 2022, fiera di Verona), il più importante evento mondiale dedicato agli apparecchi a biomassa, con più di 800 brand ...

Ultime Notizie dalla rete : Costi record Mercati, la rotazione dal value fornisce dividendi da reinvestire in growth ...dividendi di qualità pagati da aziende che generano flussi di cassa crescenti e con un track record ...di aziende con un forte potere di determinazione dei prezzi che possano trasferire ai clienti costi ...

Corre l'inflazione, è record dal 1996. Allarme consumatori: 'Stangata per famiglie, governo intervenga' E stima una ' stangata annua da 38,5 miliardi di euro in capo alle famiglie italiane , solo per i maggiori costi determinati dal rialzo dei prezzi al dettaglio'. Per il Codacons è un ' massacro per ...

COSTI RECORD PER ELETTRICITÀ E GAS L'ALTERNATIVA DEI BIOCOMBUSTIBILI LEGNOSI PER UNA REALE TRANSIZIONE ENERGETICA Storie di Eccellenza Turchia & aziende straniere: crescono gli investimenti nonostante la crisi dell'offerta globale Le esportazioni del paese hanno raggiunto il record di 225,4 miliardi di dollari lo scorso anno, con un obiettivo di 300 miliardi di dollari fissato per il 2023. I costi del trasporto marittimo I ...

L'inflazione vola e minaccia la ripresa e che potrebbero determinare una nuova spinta inflazionistica portando i listini al dettaglio a livelli record”. Per Coldiretti "con il rincaro dei costi energetici che si trasferisce sui costi di ...

