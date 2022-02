Cos' è il Donbass | il cuore della crisi ucraina

(Di martedì 22 febbraio 2022) La questione dell’, ed in particolare del(o Donbas), si può considerare la madre di tutte le battaglie per Vladimir Putin , nel suo disegno che mira a porre un argine al progressivo...

Da quel momento parte la mobilitazione anche del, con gruppi militari delle regioni di Lugansk e Donetsk che riescono in breve tempo a prendere il controllo di parte della regione, grazie all'...... "Mosca non riuscirà a schiacciarci" Le motivazioni della crisi tra Russia e Ucraina: domande e risposte Come reagirà Biden oggi ai blindati russi nel'è il, la zona ucraina dove ...Donbass: cos’è, dove si trova e perché è così importante il Donbass, il territorio diventato palcoscenico della crisi russo-ucraina. Si fa sempre più drammatica la situazione relativa alla crisi tra ...La crisi nel Donbass ha origine ben più lontane di quelle attuali. Nella regione separatista dell’Ucraina infatti si combatte dal 2014, anno in cui la Russia annetté la Crimea nella Federazione. Ma i ...