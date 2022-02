Cosa vuole davvero Vladimir Putin: il Donbass, l’Unione Sovietica e l’Ucraina «creazione di Lenin» (Di martedì 22 febbraio 2022) L’obiettivo di Vladimir Putin è di ricostruire il territorio della Russia prima dell’Urss. Anna Zafesova su La Stampa oggi analizza il messaggio alla nazione russa con cui lo Zar ha annunciato l’invio delle truppe nell’Ucraina dell’est e il riconoscimento del Donbass. Ovvero una nazione che «non ha mai avuto una statalità» ed è una «creazione di Lenin». Una minaccia precisa visto il senso anticomunista della frase. Che, tradotta, significa: non avete nulla di vostro. Tutto quello che avete è un regalo dell’Unione Sovietica. Che è una creazione dei comunisti. Ovvero una mutilazione internazionalista dell’impero russo. Il presidente ha costruito una filosofia revanscista e nazionalista. In questa ottica va inquadrato il pensiero di ... Leggi su open.online (Di martedì 22 febbraio 2022) L’obiettivo diè di ricostruire il territorio della Russia prima dell’Urss. Anna Zafesova su La Stampa oggi analizza il messaggio alla nazione russa con cui lo Zar ha annunciato l’invio delle truppe neldell’est e il riconoscimento del. Ovvero una nazione che «non ha mai avuto una statalità» ed è una «di». Una minaccia precisa visto il senso anticomunista della frase. Che, tradotta, significa: non avete nulla di vostro. Tutto quello che avete è un regalo del. Che è unadei comunisti. Ovvero una mutilazione internazionalista dell’impero russo. Il presidente ha costruito una filosofia revanscista e nazionalista. In questa ottica va inquadrato il pensiero di ...

