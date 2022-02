Cosa succede dopo la “sfida” lanciata da Putin (Di martedì 22 febbraio 2022) Vladimir Putin continua a mostrare i muscoli alla comunità internazionale. Il riconoscimento delle repubbliche di Lugansk e Donetsk, quelle dei separatisti del Donbass, è stato il primo passo seguito – nel giro di pochi minuti – dall’invio delle truppe russe per una missione definita di “peacekeeping”, ovvero di “mantenimento della pace” in quel lembo di terra nella zona Est dell’Ucraina, proprio al confine con la Russia. Un guanto di sfida che ha il sapore di una guerra differente – ma solo per alcuni versi – rispetto al passato. Perché, per il momento, le azioni militari sono solamente su carta. Ma Cosa può succedere, ora, dopo la crescita delle tensioni tra Russia e Ucraina? Russia-Ucraina, Cosa succede dopo la sfida ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 22 febbraio 2022) Vladimircontinua a mostrare i muscoli alla comunità internazionale. Il riconoscimento delle repubbliche di Lugansk e Donetsk, quelle dei separatisti del Donbass, è stato il primo passo seguito – nel giro di pochi minuti – dall’invio delle truppe russe per una missione definita di “peacekeeping”, ovvero di “mantenimento della pace” in quel lembo di terra nella zona Est dell’Ucraina, proprio al confine con la Russia. Un guanto diche ha il sapore di una guerra differente – ma solo per alcuni versi – rispetto al passato. Perché, per il momento, le azioni militari sono solamente su carta. Mapuòre, ora,la crescita delle tensioni tra Russia e Ucraina? Russia-Ucraina,la...

Advertising

NicolaPorro : ?? Ultima ora ?? Blitz della #Lega per eliminare il #greenpass, caos nella maggioranza. Sospesa la riunione: cosa suc… - Corriere : L’annuncio di Putin: «Riconoscerò l’indipendenza di Donetsk e Lugansk». Cosa succede ora? - PietroMazzara : Inammissibile, inaccettabile. Salgono a 10 i punti persi dal Milan con squadre dalla 11ª alla 20ª posizione in ques… - natofree : @PaoloGentiloni Tutti pronti a dare lezioni a Putin sui diritti umani e poi nessuno vede quello che succede in Ital… - Efisio31251859 : RT @Ambrakey1: @GuidoCrosetto La mossa di Putin era l'unica che potesse fare. Con un idiota democratico che crede di essere Dio, che ha bis… -