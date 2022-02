Cortona On The Move AlUla, l’evento dedicato alla fotografia, racconta tre dimensioni del tempo ad AlUla, nell’ambito di AlUla Arts Festival (Di martedì 22 febbraio 2022) È lo scorrere del tempo in ogni sua forma, il tema centrale di Cortona On The Move AlUla, la prima edizione della manifestazione dedicata alla fotografia (9 febbraio- 31 marzo 2022) dove ad AlUla, oasi delle arti e della creatività dell’Arabia Saudita, saranno esposte opere di 19 artisti, con lo scopo di creare un’esperienza unica, site-responsive, nel villaggio AlJadidah di AlUla. “Past Forward – Time, Life and Longing”, titolo della prima edizione di Cortona On The Move AlUla, espone le opere dei principali fotografi locali, regionali e internazionali, nei cortili e ... Leggi su bergamonews (Di martedì 22 febbraio 2022) È lo scorrere delin ogni sua forma, il tema centrale diOn The, la prima edizione della manifestazione dedicata(9 febbraio- 31 marzo 2022) dove ad, oasi delle arti e della creatività dell’Arabia Saudita, saranno esposte opere di 19 artisti, con lo scopo di creare un’esperienza unica, site-responsive, nel villaggio AlJadidah di. “Past Forward – Time, Life and Longing”, titolo della prima edizione diOn The, espone le opere dei principali fotografi locali, regionali e internazionali, nei cortili e ...

Advertising

marekingu : RT @Eyesofgod__: 1. Triumph of the Name of Jesus. Giovanni Gaulli; Gesù Rome. 2. Ceiling of Palazzo Barberini , Pietro da Cortona, Rome.… - diegoramosflor : RT @dortunor: The Triumph of Divine Providence' Fresco by Pietro da Cortona, circa 1632-1639, Palazzo Barberini, Rome, Italy - RilkeRainer : RT @Eyesofgod__: 1. Triumph of the Name of Jesus. Giovanni Gaulli; Gesù Rome. 2. Ceiling of Palazzo Barberini , Pietro da Cortona, Rome.… - dortunor : The Triumph of Divine Providence' Fresco by Pietro da Cortona, circa 1632-1639, Palazzo Barberini, Rome, Italy - fpilo : #trial #race #cortona #lovetorace #running 15 km in the #wilderness #runner #run #finisher @ Cortona -