CorSport: la difesa a tre è un rimedio per ovviare alle assenze, ma il Napoli non c’è (Di martedì 22 febbraio 2022) Nell’1-1 tra Cagliari e Napoli di ieri sera, l’unico che può imprecare alla luca è Mazzarri, scrive il Corriere dello Sport: il Cagliari avrebbe meritato di vincere, ma Osimhen gli ha strappato dalle mani la vittoria. Sul Napoli: “La difesa a tre è un rimedio per ovviare alle assenze (e sono cinque), per dare un senso a ‘superstiti’, ma il Napoli non c’è – nei singoli, nello sviluppo della partita – smarrisce equilibrio e palleggio, non sente né Demme e né Zielisnki in mezzo, non scorge né Mertens né Petagna, balbetta persino in Koulibaly e, per cominciare, subisce una partita che Mazzarri traccia verso Bellanova e Dalbert, o inseguendo una spregiudicatezza che in mezzo arriva da Baselli e pure da Deiola. La scelta è ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 22 febbraio 2022) Nell’1-1 tra Cagliari edi ieri sera, l’unico che può imprecare alla luca è Mazzarri, scrive il Corriere dello Sport: il Cagliari avrebbe meritato di vincere, ma Osimhen gli ha strappato dmani la vittoria. Sul: “Laa tre è unper(e sono cinque), per dare un senso a ‘superstiti’, ma ilnon c’è – nei singoli, nello sviluppo della partita – smarrisce equilibrio e pggio, non sente né Demme e né Zielisnki in mezzo, non scorge né Mertens né Petagna, balbetta persino in Koulibaly e, per cominciare, subisce una partita che Mazzarri traccia verso Bellanova e Dalbert, o inseguendo una spregiudicatezza che in mezzo arriva da Baselli e pure da Deiola. La scelta è ...

