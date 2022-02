CorSport: c’è ottimismo, nel Napoli, per il recupero di Politano e Insigne contro il Barcellona (Di martedì 22 febbraio 2022) C’è ottimismo, nel Napoli, per il recupero di Politano e Insigne per la partita di ritorno con il Barcellona in Europa League di giovedì. Lo scrive il Corriere dello Sport. Mentre la lista degli infortunati si allunga. Ieri sono usciti acciaccati dal match contro il Cagliari anche Malcuit e Di Lorenzo. “I primi a tornare dovrebbero essere Insigne e Politano, Spalletti si augura di ritrovarli giovedì e le sensazioni sono positive, c’è ottimismo per riaverli a disposizione. Politano si era fermato nel primo tempo della gara contro l’Inter per una elongazione del muscolo soleo della gamba destra, Insigne aveva dato forfait domenica, alla vigilia del Cagliari, in seguito ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 22 febbraio 2022) C’è, nel, per ildiper la partita di ritorno con ilin Europa League di giovedì. Lo scrive il Corriere dello Sport. Mentre la lista degli infortunati si allunga. Ieri sono usciti acciaccati dal matchil Cagliari anche Malcuit e Di Lorenzo. “I primi a tornare dovrebbero essere, Spalletti si augura di ritrovarli giovedì e le sensazioni sono positive, c’èper riaverli a disposizione.si era fermato nel primo tempo della garal’Inter per una elongazione del muscolo soleo della gamba destra,aveva dato forfait domenica, alla vigilia del Cagliari, in seguito ...

