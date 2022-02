Corruzione | raccomandazioni e gare truccate | cosa c’è nell’inchiesta sull’Azienda Siciliana trasporti

Advertising

linettitudine : Tutti falchi della retorica delle riforme strutturali, tutte riforme introdotte perché ce le chiedeva la santissima… - Lucressio : -

Ultime Notizie dalla rete : Corruzione raccomandazioni

Open

Gli indagati, in totale 16 persone, sono indiziati a vario titolo dei reati diper atto contrario ai doveri d'ufficio, turbata libertà degli incanti, turbata libertà del procedimento di ......come è necessaria per prevenire conflitti d'interesse e. Purtroppo invece le Istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione non rispettano in modo pieno e uniforme le...La politica non ha svolto bene il proprio dovere. È spesso intervenuta con norme ad personam per migliorare le speranze di impunità. La repressione dei ...L'ormai ex ministro ha trascorso la prima notte nel carcere di Remetinec a Zagabria, dopo che il giudice per le indagini preliminari ha accolto la richiesta dell'Uskok, l'ufficio per la lotta alla ...