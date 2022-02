Coronavirus, via le restrizioni per gli arrivi dai Paesi extra Ue: ecco cosa cambia dall’1 marzo (Di martedì 22 febbraio 2022) Stop alla quarantena per chi arriva dai Paesi extraeuropei. Per tutti coloro che faranno ingresso in Italia, a partire dall’1 marzo, varranno le stesse regole già previste per la circolazione interna all’Unione europea. Sarà quindi sufficiente una delle condizioni del Green pass base: chi giunge in Italia dovrà avere un certificato di vaccinazione o di guarigione, oppure dovrà aver effettuato un tampone molecolare o test antigenico rapido con risultato negativo. La decisione è stata presa dal ministro della Salute Roberto Speranza, che ha già firmato la circolare rendendo operativa la norma che scatterà tra 8 giorni. La decisione è arrivata nel giorno in cui i ministri per gli Affari europei dei Paesi dell’Unione hanno raccomandato agli Stati membri di “revocare la restrizione temporanea dei viaggi non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 22 febbraio 2022) Stop alla quarantena per chi arriva daieuropei. Per tutti coloro che faranno ingresso in Italia, a partire, varranno le stesse regole già previste per la circolazione interna all’Unione europea. Sarà quindi sufficiente una delle condizioni del Green pass base: chi giunge in Italia dovrà avere un certificato di vaccinazione o di guarigione, oppure dovrà aver effettuato un tampone molecolare o test antigenico rapido con risultato negativo. La decisione è stata presa dal ministro della Salute Roberto Speranza, che ha già firmato la circolare rendendo operativa la norma che scatterà tra 8 giorni. La decisione è arrivata nel giorno in cui i ministri per gli Affari europei deidell’Unione hanno raccomandato agli Stati membri di “revocare la restrizione temporanea dei viaggi non ...

Advertising

crstnas : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, via le restrizioni per gli arrivi dai Paesi extra Ue: ecco cosa cambia dall’1 marzo - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, via le restrizioni per gli arrivi dai Paesi extra Ue: ecco cosa cambia dall’1 marzo - fattoquotidiano : Coronavirus, via le restrizioni per gli arrivi dai Paesi extra Ue: ecco cosa cambia dall’1 marzo - debugliesnews : La precedente infezione da #Omicron BA.1 non protegge dalla variante BA.2 - Hellroy8 : Spot TV sul coronavirus con Michele Mirabella -