Coronavirus, 322 morti e 60.029 casi. Tasso di positività ancora in calo al 9,9% (Di martedì 22 febbraio 2022) Il bollettino del 22 febbraio 2022 Sono 60.029 i nuovi contagi da Coronavirus contro i 24.408 di ieri per un totale di 12.554.596 casi dall’inizio della pandemia. I deceduti nelle ultime 24 ore sono 322, ieri 201, il giorno prima 141, stando all’ultimo bollettino del ministero della Salute e della Protezione civile. Il totale dei morti dall’inizio del monitoraggio è di 153.512. Le persone attualmente positive oggi sono 1.291.793, ieri 1.321.971. I dati di oggi 22 febbraio 2022 La situazione negli ospedali I ricoverati negli ospedali italiani sono 13.076 (ieri 13.375, -299) mentre in terapia intensiva si trovano ancora 896 pazienti (ieri 928, -32). Gli ingressi giornalieri in rianimazione oggi sono 82, ieri 55, il giorno prima 76. In isolamento domiciliare si trovano 1.277.821 persone, ieri 1.307.668 ... Leggi su open.online (Di martedì 22 febbraio 2022) Il bollettino del 22 febbraio 2022 Sono 60.029 i nuovi contagi dacontro i 24.408 di ieri per un totale di 12.554.596dall’inizio della pandemia. I deceduti nelle ultime 24 ore sono 322, ieri 201, il giorno prima 141, stando all’ultimo bollettino del ministero della Salute e della Protezione civile. Il totale deidall’inizio del monitoraggio è di 153.512. Le persone attualmente positive oggi sono 1.291.793, ieri 1.321.971. I dati di oggi 22 febbraio 2022 La situazione negli ospedali I ricoverati negli ospedali italiani sono 13.076 (ieri 13.375, -299) mentre in terapia intensiva si trovano896 pazienti (ieri 928, -32). Gli ingressi giornalieri in rianimazione oggi sono 82, ieri 55, il giorno prima 76. In isolamento domiciliare si trovano 1.277.821 persone, ieri 1.307.668 ...

Advertising

repubblica : Coronavirus, nelle ultime 24 ore 60.029 nuovi casi e 322 decessi. Diminuiscono ricoveri in area medica e in terapia… - you_trend : ?? #Coronavirus, 22 febbraio 2022 • Attualmente positivi: 1.291.793 • Deceduti: 153.512 (+322) • Dimessi/Guariti: 1… - SkyTG24 : Coronavirus in Italia, il bollettino del 22 febbraio: 60.029 nuovi casi, i morti sono 322 - Profilo3Marco : RT @repubblica: Coronavirus, nelle ultime 24 ore 60.029 nuovi casi e 322 decessi. Diminuiscono ricoveri in area medica e in terapia intensi… - aranciaverde : RT @repubblica: Coronavirus, nelle ultime 24 ore 60.029 nuovi casi e 322 decessi. Diminuiscono ricoveri in area medica e in terapia intensi… -