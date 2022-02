Corona virus: Italia, 1291793 attualmente positivi a test (-30178 in un giorno) con 153512 decessi (322) e 11109291 guariti (89993). Totale di 12554596 casi (60029) Dati della protezione civile: effettuati 603639 tamponi (Di martedì 22 febbraio 2022) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Corona virus: Italia, 1291793 attualmente positivi a test (-30178 in un giorno) con 153512 decessi (322) e 11109291 guariti (89993). Totale di 12554596 casi (60029) <small class="subtitle">Dati della protezione civile: effettuati 603639 tamponi</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di martedì 22 febbraio 2022)odierni diffusi dal dipartimento. L'articolo(-in un) con(322) e).di) proviene da Noi Notizie..

Advertising

SalvatoreVarco : @TipoNomeForma Senza l'ottava dose non sconfiggeremo mai il corona virus - chiaramarch10 : RT @_iaci: Guarda, accetterei altre 100 varianti del Corona Virus ma non il divorzio Blasi-Totti. - _iaci : Guarda, accetterei altre 100 varianti del Corona Virus ma non il divorzio Blasi-Totti. - DiMatte6 : @GiulioMarini2 Quello religioso, preferirei l'impiccagione che un siero pur essendo stato già toccato guarito sars… - ultimenews24 : Ecco la situazione oggi: Ricoveri con Sintomi: 13.375 Isolamento domiciliare: 1.307.668 Attualmente positivi: 1.… -