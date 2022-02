Contratto di Fiume Basso Calore, c’è l’adesione della Provincia (Di martedì 22 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Il Presidente facente funzioni della Provincia di Benevento Nino Lombardi ha deliberato per l’adesione al Contratto di Fiume Basso Calore Beneventano di cui l’Ente Regionale del Taburno Camposauro è capofila nell’ambito della regia programmatica della Regione Campania. Con la sottoscrizione del Documento di Intenti la Provincia e le Istituzioni coinvolte danno formalmente avvio al processo di programmazione del Contratto di Fiume per la tutela della risorsa idrica e la fruizione ecosostenibile del territorio, mediante il miglioramento della sicurezza idrogeologica e la valorizzazione paesaggistico – ambientale del ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 22 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Il Presidente facente funzionidi Benevento Nino Lombardi ha deliberato peraldiBeneventano di cui l’Ente Regionale del Taburno Camposauro è capofila nell’ambitoregia programmaticaRegione Campania. Con la sottoscrizione del Documento di Intenti lae le Istituzioni coinvolte danno formalmente avvio al processo di programmazione deldiper la tutelarisorsa idrica e la fruizione ecosostenibile del territorio, mediante il miglioramentosicurezza idrogeologica e la valorizzazione paesaggistico – ambientale del ...

