Conte sfida il tribunale | il 10 marzo votano gli iscritti per blindare il nuovo statuto congelato

Per Vito Crimi la faccenda del tribunale è "un'idiozia" perché non incide su una disputa politica "tipo la lotta per il simbolo della Dc, ma è solo un modo per rallentarci". E così ecco la trovata di Crimi e Giuseppe Conte. In attesa del tribunale di Napoli che ha congelato tutte le cariche del MoVimento, arriva la chiamata alle armi degli iscritti. Il 10 marzo in prima convocazione e l'11 marzo in seconda convocazione si svolgerà l'assemblea degli iscritti: si procederà ad una nuova votazione per apportare le modifiche statutarie richieste dalla Commissione di garanzia per gli statuti, ai fini dell'accesso al 2x1000, e anche per "blindare" il nuovo statuto rispetto alle Contestazioni

