Conte | «Puoi sbagliare moglie | ma non attaccante o portiere» – VIDEO

Antonio Conte in conferenza stampa si è lasciato andare a una divertente citazione di Pantaleo Corvino Un sorridente Antonio Conte è stato protagonista di un siparietto in conferenza stampa, rifacendosi a un vecchio mantra. Ecco le sue parole: CITAZIONE – «In Italia c'è un Direttore Sportivo mio amico, Pantaleo Corvino che diceva sempre: "Puoi sbagliare la moglie ma non l'attaccante o il portiere nella costruzione della squadra". Questa è la miglior citazione che ho capito nel calcio».

