(Di martedì 22 febbraio 2022)27^, torna in campo laA. Nel weekend ritorna in campo laA con il programma della 27^. Il turno si aprirà venerdì 25 febbraio con 2 anticipi:...

Advertising

Pall_Gonfiato : Consigli #Fantacalcio 27^ giornata #Serie A: Berardi certezza in attacco, tra i pali garanzia Montipò - infoitsport : Consigli Fantacalcio, Dragowski è tornato titolare? L’annuncio inequivocabile - GruppoEsperti : #Juve, chi gioca domani in #ChampionsLeague? #VillarealJuve - sportli26181512 : Sassuolo, Consigli è un muro e i 4 attaccanti sono il sogno dei fanta-allenatori: Sassuolo, Consigli è un muro e i… - MagicGazzetta : Sassuolo, Consigli è un muro e i 4 attaccanti sono il sogno dei fanta-allenatori #fantacalcio -

Ultime Notizie dalla rete : Consigli Fantacalcio

Uno su tutti, però, merita di essere premiato: Andrea(voto 8 - 12 crediti) chiude la porta ai vari tentativi nerazzurri, fermando uno degli attacchi più prolifici del torneo. Era dal luglio ...Sassuolo (4 - 2 - 3 - 1):7; Muldur 6,5, Ayhan 6,5 (dal 1 s.t. Tressoldi 7), Chiriches 6,5, Kyriakopoulos 6,5; Frattesi 6,5 (dal 25 s.t. Henrique 6), Lopez 6,5; Berardi 8 (dal 44 s.t. Peluso ...Cosa fare al fantacalcio? Su chi puntare? Cosa fare con gli scambi? Il nostro consiglio, per il momento, è quello di aprire concretamente all’addio di Keita Balde dalla vostra formazione. L’ex ...Spezia al fantacalcio – Due indizi non fanno una prova e con tutta probabilità sarà necessario attendere la prossima sfida per avere la certezza ma intanto lo Spezia sembra aver cambiato pelle. Il ...