Congresso microbiologi clinici italiani al via sabato a Rimini (Di martedì 22 febbraio 2022) (Adnkronos) – “L’esperienza del Covid ci lascia in eredità insegnamenti importanti dai quali occorre ripartire per organizzare una sanità in grado di non farsi più trovare impreparata a fronte di minacce pandemiche, per fronteggiare le quali, la soluzione più efficace passa attraverso una spiccata attività diagnostica microbiologica territoriale, la definizione di un piano pandemico nazionale e la stretta collaborazione tra i diversi attori in gioco. In un quadro nuovo i microbiologi cinici sono pronti a fare la propria parte, mettendo a disposizione del Paese la propria esperienza e conoscenza”. È su queste premesse che si apre a Rimini, sabato 26 febbraio, presso il Centro congressi, il 49° Congresso nazionale dell’Associazione microbiologi clinici ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 22 febbraio 2022) (Adnkronos) – “L’esperienza del Covid ci lascia in eredità insegnamenti importanti dai quali occorre ripartire per organizzare una sanità in grado di non farsi più trovare impreparata a fronte di minacce pandemiche, per fronteggiare le quali, la soluzione più efficace passa attraverso una spiccata attività diagnosticaca territoriale, la definizione di un piano pandemico nazionale e la stretta collaborazione tra i diversi attori in gioco. In un quadro nuovo icinici sono pronti a fare la propria parte, mettendo a disposizione del Paese la propria esperienza e conoscenza”. È su queste premesse che si apre a26 febbraio, presso il Centro congressi, il 49°nazionale dell’Associazione...

Advertising

tecnomedics : Al via il Congresso dei Microbiologi Clinici Italiani - beneventoapp : Congresso microbiologi clinici italiani al via sabato a Rimini: Roma, 22 feb. (Adnkronos Salute) - 'L'esperienza de… - lifestyleblogit : Congresso microbiologi clinici italiani al via sabato a Rimini - - lifestyleblogit : Congresso microbiologi clinici italiani al via sabato a Rimini - - StraNotizie : Congresso microbiologi clinici italiani al via sabato a Rimini -