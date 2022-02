Condanna dell' Ue e degli Usa che preparano dure sanzioni alla Russia

Advertising

Agenzia_Ansa : Il ministro degli Esteri Di Maio: 'L'Italia condanna il riconoscimento del Donbass. Sosteniamo l'integrità e la pie… - robertapinotti : Riconoscere il #Donbass da parte di #Putin è un atto molto grave: mina l’integrità territoriale dell’#Ucraina e vio… - LauraGaravini : Le parole di #Putin sono un attacco a tutto l'Occidente e a nostri valori democratici. La sua violazione dello stat… - NicoTuscany1 : Ferma condanna di Salvini rivolta a Putin per l'invasione dell'Ukraina - GlaucoBertani : @PLCastagnetti @jacopo_iacoboni È giusta la condanna dell’annessione del Donbass perché viola i principi di convive… -

In una riunione d'urgenza del Consiglio di sicurezza, l'Onu ha sottolineato il rischio di un grande conflitto dopo il riconoscimento del Donbass da parte di ...Oltre la'ultima mossa di Vladimir Putin, la bussola della Farnesina rimane il "dialogo", termine ripetuto da Di Maio a tutti gli interlocutori negli ultimi giorni. "L'Italia continua a ...Il Consiglio di sicurezza dell'Onu si è riunito nella notte, e sono emerse parole di dura condanna nei confronti di Mosca, mentre le cancellerie sono al lavoro per trovare una via d'uscita ...