Commercialisti | Agostino Soave è il nuovo Presidente dell’Ordine

(Di martedì 22 febbraio 2022)è ildei Dottorie degli Esperti Contabili di Salerno. Il Consigliere Segretario uscente candidato con la Lista n.2 “Uniti per la Professione” è stato scelto per guidare l’Ordine per il prossimo quadriennio (2022-2025). Con lui, confermati i consiglieri uscenti Gerardina Castro, Angelo Fiore, Donatella Raeli, Massimo Ronca ed eletti anche i colleghi candidati nella stessa Lista Giuseppe Arleo, Pierluigi Chiarito, Achille De Caro, Antonio (detto Tony) De Lucia, Nicola Fiore, Rosita Galdi, Americo Rinaldi. A completare il Consiglio, che si insedierà già nei prossimi giorni, Matteo Cuomo, Maria Luisa Poppiti e Mauro De Santis candidati con la Lista n.1, risultata la seconda lista votata dagli iscritti. Nella ...

