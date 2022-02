Come proteggersi dal ritorno del super virus Emotet (Di martedì 22 febbraio 2022) Emotet è considerato uno dei virus più complessi e pericolosi degli ultimi anni. Quello che era nato Come un “semplice” trojan bancario nel 2014, si è evoluto diventando un software in grado di intrufolarsi nella caselle mail, rubare allegati e cercare di contagiare altri utenti ricopiando lo stile e la scrittura delle persone infettate per nascondersi agli antivirus e fare più danni possibili. Nel 2018, dopo essere stato infettato da Emotet, l'ospedale di Fuerstenfeldbruck in Germania ha dovuto arrestare 450 computer e disconnettersi dal centro di controllo dei soccorsi nel tentativo di controllare l'infezione; un anno più tardi è stata colpita la Corte d'Appello di Berlino insieme a centinaia di aziende in tutto il mondo. Da allora l’Europol e le principali società di sicurezza informatica hanno ... Leggi su gqitalia (Di martedì 22 febbraio 2022)è considerato uno deipiù complessi e pericolosi degli ultimi anni. Quello che era natoun “semplice” trojan bancario nel 2014, si è evoluto diventando un software in grado di intrufolarsi nella caselle mail, rubare allegati e cercare di contagiare altri utenti ricopiando lo stile e la scrittura delle persone infettate per nascondersi agli antie fare più danni possibili. Nel 2018, dopo essere stato infettato da, l'ospedale di Fuerstenfeldbruck in Germania ha dovuto arrestare 450 computer e disconnettersi dal centro di controllo dei soccorsi nel tentativo di controllare l'infezione; un anno più tardi è stata colpita la Corte d'Appello di Berlino insieme a centinaia di aziende in tutto il mondo. Da allora l’Europol e le principali società di sicurezza informatica hanno ...

Advertising

zazoomblog : Come proteggersi dal ritorno del super virus Emotet - #proteggersi #ritorno #super #virus - SerratoreMau : Nell’ultimo anno, sono venuti alla luce una serie di casi in cui i criminali hanno usato gli #AirTag per fare… - CyberSecHub0 : RT @duncertain: Nell’ultimo anno, sono venuti alla luce una serie di casi in cui i criminali hanno usato gli #AirTag per fare #stalking . E… - duncertain : Nell’ultimo anno, sono venuti alla luce una serie di casi in cui i criminali hanno usato gli #AirTag per fare… - CyberSecHub0 : RT @PGRotondo: Cosa è un attacco #BEC #Business #Email Compromise e come proteggersi @intesaibm #IntesaIBM #IBM -