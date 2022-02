Come prenotare il vaccino Novavax a Roma e nel Lazio: ecco quando iniziano le vaccinazioni (Di martedì 22 febbraio 2022) Come prenotare il vaccino Novavax a Roma e nel Lazio. Tutto pronto per l’arrivo – con qualche giorno di ritardo – dell’ultimo siero anti Covid approvato da utilizzare nella lotta al virus. Intanto ieri è stata superata quota 13 milioni e 160 mila vaccini complessivi, con il Lazio prima Regione italiana per popoLazione che ha ricevuto la terza dose, circa 5 punti in più rispetto a media nazionale. Superate anche le 3,8 milioni di dosi booster effettuate, il 78% di copertura con dosi booster della popoLazione adulta. Nella fascia pediatrica 5-11 anni sono oltre 145 mila i bambini con prima dose pari al 39%. E tra poche ore le percentuali potrebbero crescere ancora dato che sarà possibile prenotare anche il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 22 febbraio 2022)ile nel. Tutto pronto per l’arrivo – con qualche giorno di ritardo – dell’ultimo siero anti Covid approvato da utilizzare nella lotta al virus. Intanto ieri è stata superata quota 13 milioni e 160 mila vaccini complessivi, con ilprima Regione italiana per popone che ha ricevuto la terza dose, circa 5 punti in più rispetto a media nazionale. Superate anche le 3,8 milioni di dosi booster effettuate, il 78% di copertura con dosi booster della popone adulta. Nella fascia pediatrica 5-11 anni sono oltre 145 mila i bambini con prima dose pari al 39%. E tra poche ore le percentuali potrebbero crescere ancora dato che sarà possibileanche il ...

