Combinata nordica | Pechino 2022 occasione persa Come uscire dalla stagnazione prima di Milano-Cortina 2026?

(Di martedì 22 febbraio 2022) Le Olimpiadi bianche disono ufficialmente passate agli archivi. Nellal’Italia ha mantenuto un rendimento in linea con le aspettative della vigilia. Raffaele Buzzi ha certificato anche nel contesto più prestigioso di essere il nuovo numero uno azzurro, essendosi piazzato 16° nella gara con salto su trampolino piccolo e 22° in quella su trampolino grande. Di più era francamente difficile fare, a meno di un aiuto da parte della sorte. Al riguardo, se nel salto ci fosse stata una spinta da parte della Dea Bendata, il ventiseienne friulano avrebbe persino potuto ambire ad avvicinare la top-ten. Al di là delle circostanze, si può affermare che i suoi risultati siano soddisfacenti, se messi in relazione alle attese. Il giovanissimo Iacopo Bortolas, classe 2003, non ha ancora la cilindrata per ...