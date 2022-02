Colpo di scena: la deputata sannita Ianaro vicina all’addio al M5s (Di martedì 22 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “Ho assistito alle battaglie del M5S quando venivano sostituiti parlamentari delle altre forze politiche che si rifiutavano di votare provvedimenti nelle Commissioni, sono dispiaciuta nel vedere che questa è diventata anche una nostra pratica. Purtroppo si sta andando oltre, non si può esprimere un dissenso all’interno del Movimento 5 Stelle“. Lo dice all’Adnkronos la deputata 5 Stelle Angela Ianaro, che ieri sera, nel corso della riunione Affari sociali della Camera, si è opposta a un emendamento (caldeggiato dal M5S) che dava il via libera ai tamponi nelle parafarmacie. “Per questa ragione sono stata sostituita dalla Commissione“, racconta Ianaro, che al termine della seduta ha riversato in una chat interna tutto il suo malumore. Al punto che Ianaro starebbe riflettendo ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 22 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “Ho assistito alle battaglie del M5S quando venivano sostituiti parlamentari delle altre forze politiche che si rifiutavano di votare provvedimenti nelle Commissioni, sono dispiaciuta nel vedere che questa è diventata anche una nostra pratica. Purtroppo si sta andando oltre, non si può esprimere un dissenso all’interno del Movimento 5 Stelle“. Lo dice all’Adnkronos la5 Stelle Angela, che ieri sera, nel corso della riunione Affari sociali della Camera, si è opposta a un emendamento (caldeggiato dal M5S) che dava il via libera ai tamponi nelle parafarmacie. “Per questa ragione sono stata sostituita dalla Commissione“, racconta, che al termine della seduta ha riversato in una chat interna tutto il suo malumore. Al punto chestarebbe riflettendo ...

