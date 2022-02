Colonne militari russe stanno entrando nel Donbass. Kiev denuncia: uccisi i primi due soldati (Di martedì 22 febbraio 2022) Crisi Ucraina-Russia, il presidente russo Vladimir Putin avrebbe ordinato alle forze russe di svolgere un ruolo di peacekeeping nelle regioni di Donetsk e Luhansk del Donbass. Lo riferiscono media russi, mentre diversi media ucraini parlano di Colonne militari russe già entrate nel Donbass. Pubblicate immagini video che farebbero riferimento all’ingresso delle forze di Mosca nelle repubbliche separatiste, ma non ci sono al momento conferme ufficiali. Ucraina, due soldati uccisi La Kiev arriva la notizia che due soldati ucraini sono stati uccisi nella notte e altri 12 sono rimasti feriti da colpi di mortaio. È quanto si legge nel rapporto di questa mattina delle Forze congiunte ucraine diffuso dal ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 22 febbraio 2022) Crisi Ucraina-Russia, il presidente russo Vladimir Putin avrebbe ordinato alle forzedi svolgere un ruolo di peacekeeping nelle regioni di Donetsk e Luhansk del. Lo riferiscono media russi, mentre diversi media ucraini parlano digià entrate nel. Pubblicate immagini video che farebbero riferimento all’ingresso delle forze di Mosca nelle repubbliche separatiste, ma non ci sono al momento conferme ufficiali. Ucraina, dueLaarriva la notizia che dueucraini sono statinella notte e altri 12 sono rimasti feriti da colpi di mortaio. È quanto si legge nel rapporto di questa mattina delle Forze congiunte ucraine diffuso dal ...

