Colombia, la Corte Costituzionale legalizza l’aborto fino alla 24esima settimana (Di martedì 22 febbraio 2022) La Corte Costituzionale della Colombia ha votato per legalizzare l’aborto fino alla 24esima settimana di gravidanza. La decisione, presa dai nove giudici lunedì, non ha tuttavia soddisfatto le aspettative dei gruppi pro-choice, che avevano spinto per la completa depenalizzazione. Si è però parlato di una svolta storica: le associazioni impegnate a favore dei diritti per le donne stimano che siano 400mila gli aborti clandestini praticati all’interno del Paese. Prima di questa sentenza, la Colombia consentiva l’interruzione di gravidanza solo in caso di stupro, pericolo di vita per la madre o gravi malformazioni per il feto. Ora le donne potranno abortire fino alla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 22 febbraio 2022) Ladellaha votato perredi gravidanza. La decisione, presa dai nove giudici lunedì, non ha tuttavia soddisfatto le aspettative dei gruppi pro-choice, che avevano spinto per la completa depenalizzazione. Si è però parlato di una svolta storica: le associazioni impegnate a favore dei diritti per le donne stimano che siano 400mila gli aborti clandestini praticati all’interno del Paese. Prima di questa sentenza, laconsentiva l’interruzione di gravidanza solo in caso di stupro, pericolo di vita per la madre o gravi malformazioni per il feto. Ora le donne potranno abortire...

Ultime Notizie dalla rete : Colombia Corte Colombia, la Corte Costituzionale depenalizza l'aborto entro 24 settimane Con una sentenza che assegna una storica conquista al movimento femminista, l'aborto entro 24 settimane viene depenalizzato in Colombia. La Corte Costituzionale ha accolto un ricorso del coordinamento Causa Justa con cinque voti a favore e quattro contrari senza tuttavia avallare la richiesta che puntava a una piena ...

Colombia: Corte Costituzionale depenalizza l'aborto fino a sei mesi di gestazione. Mons. Rueda (Cec), "Vita diritto fondamentale, chiamati ... Luis José Rueda Aparicio, arcivescovo di Bogotá e presidente della Conferenza episcopale della Colombia, subito dopo che è stata resa pubblica la sentenza della Corte costituzionale, che depenalizza ...

Colombia, la Corte Costituzionale depenalizza l'aborto entro 24 settimane La Repubblica Así está el panorama regional del aborto: Colombia es el último país en despenalizarlo Ayer, en una decisión histórica, la Corte Constitucional despenalizó el aborto en su totalidad hasta la semana 24, es decir, hasta los seis meses de gestación. Cabe recordar que desde 2006, Colombia ...

Controversia en Colombia por interrupción legal a los seis meses La Corte Constitucional de Colombia aprobó la despenalización del aborto hasta los seis meses o 24 semanas de embarazo. El fallo del alto tribunal se dio por cinco votos a cuatro en una sesión ...

