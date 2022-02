Claudio Mandia, lo studente morto a New York si sarebbe suicidato (Di martedì 22 febbraio 2022) dopo essere stato espulso dalla scuola che stava frequentando Continuano le indagini sulla morte di Claudio Mandia, lo studente italiano morto a New York, mentre i genitori lo stavano raggiungendo per festeggiare i suoi 18 anni. Non ancora sono chiari i dettagli e le circostanze del decesso. In un primo momento si sarebbe ipotizzato un gioco finito male tra studenti, ma i genitori hanno da subito denunciato un «trattamento inimmaginabile» subito dal giovane all’interno della scuola. L’EF Academy, la prestigiosa scuola frequentata dallo studente ha dichiarato che «la sicurezza della nostra comunità scolastica è sempre in cima alle nostre priorità», dando massima disponibilità alle autorità che stanno indagando. tuttavia, sarebbero emersa una nuova ... Leggi su 361magazine (Di martedì 22 febbraio 2022) dopo essere stato espulso dalla scuola che stava frequentando Continuano le indagini sulla morte di, loitalianoa New, mentre i genitori lo stavano raggiungendo per festeggiare i suoi 18 anni. Non ancora sono chiari i dettagli e le circostanze del decesso. In un primo momento siipotizzato un gioco finito male tra studenti, ma i genitori hanno da subito denunciato un «trattamento inimmaginabile» subito dal giovane all’interno della scuola. L’EF Academy, la prestigiosa scuola frequentata dalloha dichiarato che «la sicurezza della nostra comunità scolastica è sempre in cima alle nostre priorità», dando massima disponibilità alle autorità che stanno indagando. tuttavia,ro emersa una nuova ...

