Claudio Baglioni malato, rimanda i concerti: aggiornamenti sulle sue condizioni di salute (Di martedì 22 febbraio 2022) Claudio Baglioni è malato e rimanda alcuni dei concerti previsti per il tour 2022 nei teatri. Le sue condizioni di salute non destano particolari preoccupazioni: l’artista sta bene, seppur positivo al Covid-19. Claudio Baglioni è infatti risultato positivo ad un tampone di controllo e attualmente sta rispettando le misure previste dal governo in caso di positività al Coronavirus. Per questo motivo non ha potuto tenere alcuni dei concerti in programma nel mese di febbraio, rimandati alla primavera inoltrata. I primi concerti saltati sono stati quelli in programma nella settimana compresa tra il 14 e il 20 febbraio nei teatri di Torino, Saint Vincent, Asti, Cremona e Venezia. Le ... Leggi su optimagazine (Di martedì 22 febbraio 2022)alcuni deiprevisti per il tour 2022 nei teatri. Le suedinon destano particolari preoccupazioni: l’artista sta bene, seppur positivo al Covid-19.è infatti risultato positivo ad un tampone di controllo e attualmente sta rispettando le misure previste dal governo in caso di positività al Coronavirus. Per questo motivo non ha potuto tenere alcuni deiin programma nel mese di febbraio,ti alla primavera inoltrata. I primisaltati sono stati quelli in programma nella settimana compresa tra il 14 e il 20 febbraio nei teatri di Torino, Saint Vincent, Asti, Cremona e Venezia. Le ...

