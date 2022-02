Clamoroso Chelsea: Tuchel tiene fuori Lukaku contro il Lille (Di martedì 22 febbraio 2022) . L’ex Inter si accomoda in panchina nell’andata degli ottavi di Champions Clamoroso a Stamford Bridge: Thomas Tuchel sceglie di lasciare inizialmente in panchina Romelu Lukaku. Chelsea senza il suo attaccante principe nell’andata degli ottavi di Champions col Lille. Il rapporto tra l’attaccante e il tecnico si conferma problematico. Chelsea (3-4-2-1): Mendy; Christensen, Silva, Rüdiger; Azpilicueta, Kanté, Kovacic, Alonso; Ziyech, Pulisic; Havertz. All. Tuchel Lilla (4-5-1): Jardim; Celik, Fonte, Botman, Djalo; Sanches, Xeka, Onana, Andre, Bamba; David. All. Gourvennec L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 22 febbraio 2022) . L’ex Inter si accomoda in panchina nell’andata degli ottavi di Championsa Stamford Bridge: Thomassceglie di lasciare inizialmente in panchina Romelusenza il suo attaccante principe nell’andata degli ottavi di Champions col. Il rapporto tra l’attaccante e il tecnico si conferma problematico.(3-4-2-1): Mendy; Christensen, Silva, Rüdiger; Azpilicueta, Kanté, Kovacic, Alonso; Ziyech, Pulisic; Havertz. All.Lilla (4-5-1): Jardim; Celik, Fonte, Botman, Djalo; Sanches, Xeka, Onana, Andre, Bamba; David. All. Gourvennec L'articolo proviene da Calcio News 24.

