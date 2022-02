“Città Novecento” | docufilm diretto da Dario Biello in sala il 14 | 15 e 16 marzo

Leggi su romadailynews

(Di martedì 22 febbraio 2022) Inil 14, 15 e 16, “”,dae prodotto da Filmedea. Presentato alla Festa del Cinema di Roma. Tra i protagonisti Alessandro Haesber, Antonio Pennacchi nella sua ultima intervista per il cinema, Massimo Cacciari e storici e critici dell’architettura. In occasione della recente nomina di Capitale Europea dello Spazio 2022, assegnata allaMetropolitana di Roma Capitale, esce inil 14, 15 e 16scritto eda, prodotto da Filmedea in co-produzione con Luce Cine, ...