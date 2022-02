Ciclismo | UAE Tour Bissegger vince crono | Ganna secondo

(Di martedì 22 febbraio 2022) Il campione del mondo in ritardo di 7", terzo tempo per Dumoulin ROMA - Stefanha vinto oggi la terza tappa dell'UAE2022, la prova ametro individuale, di 9 chilometri, svolta ...

Stefan Bissegger ha vinto oggi la terza tappa dell'UAE Tour 2022, la prova a cronometro individuale, di 9 chilometri, svolta lungo le strade di Ajman. Lo svizzero del team EF Education - EasyPost ha chiuso la frazione in 9'43", a una media superiore ...