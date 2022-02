Ciclismo | i Campionati Italiani 2022 si terranno in Puglia | percorso tra Giovinazzo e Alberobello

(Di martedì 22 febbraio 2022) Idihanno la loro casa per il. Il 26 giugno i corridori azzurri si giocheranno la maglia tricolore in, con unche uniràed: la decisione è stata presa ieri durante l’ultimo consiglio federale della Feder. L’organizzazione è stata affidata alla GS Emilia, che fra le altre organizza delle corse rinomate come lo stesso Giro dell’Emilia, la Settimana Internazionale Coppi e Bartali, il GP Bruno Beghelli, la Settimana Ciclistica Internazionale ed il Memorial Pantani. Il patron del GS Emilia Adriano Amici è soddisfatto del poter organizzare l’edizione numero 122 dei: “L’assegnazione da parte della Fci ci ...

...ed interessanti del panorama ciclistico giovanile ed ha vestito la maglia azzurra ai... Ma ilgli è rimasto sempre dentro Questo è un articolo . Per continuare a leggerlo, ......, volley, calcio a undici e a cinque, podismo, rally e pattinaggio artistico. Tanti i risultati ottenuti nei vari ambiti, tra cuivinti, un campione nazionale sui pattini a ...I Campionati Italiani di ciclismo hanno la loro casa per il 2022. Il 26 giugno i corridori azzurri si giocheranno la maglia tricolore in Puglia, con un percorso che unirà Giovinazzo ed Alberobello: la ...Sarà la Puglia ad ospitare, il 26 giugno, il prossimo campionato italiano di ciclismo. La Federiclismo ha infatti assegnato al Gs Emilia l’organizzazione della gara in linea che assegnerà la ...