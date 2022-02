Christian Maggio torna al Vicenza dopo diciannove anni: è ufficiale (Di martedì 22 febbraio 2022) Un gradito ritorno a casa per Christian Maggio: il 40enne difensore ha firmato il contratto che lo legherà fino a giugno 2022 con il suo Vicenza. Il calciatore, nato proprio nella provincia vicentina, tenterà di portare tutta la sua esperienza per salvare dalla retrocessione la compagine veneta. Il comunicato su Christian Maggio Ecco il comunicato ufficiale del club biancorosso che ha ufficializzato il ritorno a casa del calciatore lanciato in Serie A dell’ex difensore di Napoli e Benevento: “La società LR Vicenza comunica di aver raggiunto un accordo con il calciatore Christian Maggio, sino al 30 giugno 2022, il quale sosterrà domani le visite mediche per poi aggregarsi, da mercoledì, alla squadra biancorossa. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 22 febbraio 2022) Un gradito ritorno a casa per: il 40enne difensore ha firmato il contratto che lo legherà fino a giugno 2022 con il suo. Il calciatore, nato proprio nella provincia vicentina, tenterà di portare tutta la sua esperienza per salvare dalla retrocessione la compagine veneta. Il comunicato suEcco il comunicatodel club biancorosso che ha ufficializzato il ritorno a casa del calciatore lanciato in Serie A dell’ex difensore di Napoli e Benevento: “La società LRcomunica di aver raggiunto un accordo con il calciatore, sino al 30 giugno 2022, il quale sosterrà domani le visite mediche per poi aggregarsi, da mercoledì, alla squadra biancorossa. ...

