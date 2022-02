Chopstick! Non c’è senza tre… quattro | il nuovo ristorante giapponese a Roma

Leggi su velvetmag

(Di martedì 22 febbraio 2022) Chopstick, la catenana di ristornati giapponesi, apre la sua quarta sede nel quartiere Prati in via dei Gracchi 268; immerso nel cuore della Capitale. Dopo le tre sedi nei quartieri Cassia, Parioli e Trastevere, prende vita la nuova location tra “spazio, colori e cucina orientale“. Il locale ha aperto le sue porte il 29 dicembre scorso e oggi Filippo Rutigliano, direttore della sede di via Gracchi, ne racconta alcuni interessanti dettagli. “Abbiamo fatto delle scelte ben precise che, oltre a caratterizzarne profondamente l’offerta gastronomica, hanno reso questo locale unico e profondamente diverso rispetto agli altre tre già esistenti“. Lo spiega nella nota ufficiale di presentazione, il direttore di Chopstick Prati. Quello che, infatti, potrebbe colpire ogni ospite, varcando la soglia della nuova sede della catena di ristoranti giapponesi sono, ...