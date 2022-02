Chiara Ferragni | lo sfogo | “Perché devo essere giudicata una madre negligente?”

Advertising

itsme399 : RT @ashwinder__: Ve lo riscrivo giusto: Chiara Ferragni e Fedez, lei vola a New York per lavoro e lui fa il padre. - zazoomblog : Chiara Ferragni contro le critiche: “Non rinunciamo a lottare e a pretendere di essere considerate al pari degli uo… - yoonsgoogie : RT @creeestina: Chiara Ferragni facendo da baby sitter a Vittoria in assenza del papà - rykyjeypynaz : Poi c'è Chiara Ferragni che rigenera la pizza e si mangia la fetta perfetta ogni volta - marti1macca : RT @creeestina: Chiara Ferragni facendo da baby sitter a Vittoria in assenza del papà -

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Ferragni

La "royal family" ? Per qualcuno Totti e Ilary Blasi sono 'la nostra royal family, se fosse confermato ci rimarrebbero solo Fedez e'. E poi, ancora: il meme sui politici che in ...Martedì - Unaper ogni stagione Per evitare di radicalizzarmi ulteriormente, decido di mettere da parte per un po' il mio bisogno di informazione su temi politici e di passare a ...“Una mamma che lavora non deve mai sentirsi in colpa”: così Chiara Ferragni replica alle accuse degli hater che nei giorni scorsi hanno sottolineato come l’influencer avesse lasciato i suoi figli a ...Chiara Ferragni a causa del suo lavoro deve viaggiare molto. Nelle ultime settimane, l’imprenditrice digitale è dovuta volare a New York con la sorella Valentina per presenziare alla New York Fashion ...