(Di martedì 22 febbraio 2022) E mentrereagisce al gossip facendo una linguaccia, La Repubblica condivide un nuovo focus facendo pure il nome dellanuovadi: tale. Chi è, ladi(èad) Se certi amori finiscono, non servono giri immensi per capire cosa... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

fanpage : Si chiama Noemi e avrebbe fatto perdere la testa al 'Pupone' Francesco Totti. Ci sarebbe dunque un'altra donna diet… - claudia_greco : @j_gufo Scusa ma Noemi chi? - CorriereCitta : Crisi tra Ilary Blasi e Francesco Totti: ecco chi è la sua nuova fiamma Noemi Bocchi - EleRivo98 : @roserome1927 Ma questa Noemi è famosa? Chi é? - blogtivvu : Chi è Noemi Bocchi, la presunta fiamma di Francesco Totti (è uguale ad Ilary Blasi) – FOTO -

Ultime Notizie dalla rete : Chi Noemi

Bocchi, la presunta fiamma di Francesco Totti (è uguale ad Ilary) Se certi amori finiscono, non servono giri immensi per capire cosa c'è dietro: basta guardare due file più in alto. Dove ...E nel gossip spunta lasbagliataBocchi, la nuova fidanzata di Francesco Totti La nuova fiamma di Totti condivide con Er Pupone la passione per il calcio: il suo ex marito, ...Chi è Noemi Bocchi, la presunta fiamma di Francesco Totti (è uguale ad Ilary Blasi). ecco le foto ed i retroscena del gossip.Bionda, affascinante, fisico scultoreo. No, non stiamo parlando di Ilary Blasi, ma della nuova fidanzata di Francesco Totti, che da diverso tempo starebbe frequentando Noemi Bocchi. Certezze non ...