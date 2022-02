Chelsea, Lukaku in panchina. Tuchel: 'L'ho visto stanco' (Di martedì 22 febbraio 2022) Romelu Lukaku partirà dalla panchina in Chelsea-Lille, andata degli ottavi di Champions League. Thomas Tuchel, tecnico dei Blues, spiega... Leggi su calciomercato (Di martedì 22 febbraio 2022) Romelupartirà dallain-Lille, andata degli ottavi di Champions League. Thomas, tecnico dei Blues, spiega...

FDominijanni : Come vola il Chelsea senza Lukaku - _treacherous_13 : Il chelsea senza lukaku completamente altra squadra - Diegasa77 : @marifcinter Finalmente può dimostrare il suo vero valore. Donkey. Il tipico giocatore scarso che solo uno come Con… - sportli26181512 : Chelsea, Lukaku in panchina. Tuchel: 'L'ho visto stanco': Romelu Lukaku partirà dalla panchina in Chelsea-Lille, an… - MatteoDentini : Podio delle peggiori operazioni di mercato over centello. Dembele al Barca 160 mln Hazard al Real 140 mln Lukaku al Chelsea 115 mln -