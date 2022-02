Chelsea, Lukaku è di nuovo al centro delle polemiche. Tuchel: “Non è coinvolto nel nostor gioco” (Di martedì 22 febbraio 2022) Lukaku, attaccante del Chelsea, da quella intervista in cui affermava di voler un giorno tornare all’Inter è cambiato drasticamente. Dall’essere centravanti di riferimento è diventato col passare dei giorni una comparsa. Non è bastata nemmeno un’ottima prestazione al Mondiale del club, ormai il belga è entrato in rotta di collisione con il tecnico Tuchel che lo ha ammesso tra l’altro chiaramente nella conferenza pre Champions League. Tuchel infatti ha fatto capire, senza nascondersi dietro alla retorica, che quel Lukaku visto in campo contro il Crystal Palace non basta. In Champions occorre ripartire con Romelu che torni decisivo in avanti, come aveva ben fatto vedere agli inizi del suo ritorno inglese. Chelsea, Lukaku è lontano dai tempi d’oro dell’Inter Sette ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 22 febbraio 2022), attaccante del, da quella intervista in cui affermava di voler un giorno tornare all’Inter è cambiato drasticamente. Dall’essere centravanti di riferimento è diventato col passare dei giorni una comparsa. Non è bastata nemmeno un’ottima prestazione al Mondiale del club, ormai il belga è entrato in rotta di collisione con il tecnicoche lo ha ammesso tra l’altro chiaramente nella conferenza pre Champions League.infatti ha fatto capire, senza nascondersi dietro alla retorica, che quelvisto in campo contro il Crystal Palace non basta. In Champions occorre ripartire con Romelu che torni decisivo in avanti, come aveva ben fatto vedere agli inizi del suo ritorno inglese.è lontano dai tempi d’oro dell’Inter Sette ...

Advertising

SkySport : Lukaku, solo 7 tocchi col Chelsea contro il Palace. Tuchel: 'Non è ciò che vogliamo' #SkySport #Lukaku #Tuchel - periodicodaily : Chelsea, Lukaku è di nuovo al centro delle polemiche. Tuchel: “Non è coinvolto nel nostro gioco” #chelsea… - sowmyasofia : Chelsea, Lukaku è di nuovo al centro delle polemiche. Tuchel: “Non è coinvolto nel nostor gioco” - UBrignone : RT @sportmediaset: Chelsea, Tuchel: '#Lukaku? Tanti attaccanti qui hanno faticato' #SportMediaset - calciomercatoit : ?? #Lukaku stasera sfiderà il #Lille in #ChampionsLeague, ma la sua avventura al #Chelsea non decolla ?? Secondo voi… -