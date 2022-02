Chelsea-Lille, le formazioni ufficiali: dentro Kovacic e Havertz, la scelta su Lukaku (Di martedì 22 febbraio 2022) Allo Stamford Bridge, per l’andata degli ottavi di finale di Champions League, va in scena il match tra Chelsea e Lille. La squadra di Tuchel, vincitrice del Mondiale per Club, è la grande favorita per il passaggio del turno ma i campioni di Francia in carica venderanno cara la pelle. Fischio d’inizio alle ore 21:00. Di seguito le formazioni ufficiali del match: Chelsea (3-4-2-1): Mendy; Rudiger, Thiago Silva, Christensen; Azpilicueta, Kovacic, Kanté, Alonso; Ziyech, Havertz, Pulisic. All: Tuchel Lille (4-3-2-1): Leo Jardim; Celik, Botman, Fonte, Tiago Djalò; Xeka, André, Renato Sanches; Onana, David, Bamba. All: Gourvennec Leggi su rompipallone (Di martedì 22 febbraio 2022) Allo Stamford Bridge, per l’andata degli ottavi di finale di Champions League, va in scena il match tra. La squadra di Tuchel, vincitrice del Mondiale per Club, è la grande favorita per il passaggio del turno ma i campioni di Francia in carica venderanno cara la pelle. Fischio d’inizio alle ore 21:00. Di seguito ledel match:(3-4-2-1): Mendy; Rudiger, Thiago Silva, Christensen; Azpilicueta,, Kanté, Alonso; Ziyech,, Pulisic. All: Tuchel(4-3-2-1): Leo Jardim; Celik, Botman, Fonte, Tiago Djalò; Xeka, André, Renato Sanches; Onana, David, Bamba. All: Gourvennec

