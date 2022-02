Chelsea-Lille 1-0 LIVE: la sblocca Havertz! (Di martedì 22 febbraio 2022) Prosegue il programma degli ottavi di finale di Champions League e alle 21, oltre a Villarreal e Juventus, scendono in campo a Stanford Bridge... Leggi su calciomercato (Di martedì 22 febbraio 2022) Prosegue il programma degli ottavi di finale di Champions League e alle 21, oltre a Villarreal e Juventus, scendono in campo a Stanford Bridge...

Advertising

DiMarzio : #UCL | #ChelseaLille, le formazioni ufficiali - ale_taia : Io guardando Chelsea-Lille e Villareal-Juventus - Imeon_97 : RT @cippiriddu: Stranissima questa cosa che in Villarreal-Juve gioca Lo Celso ma in Chelsea-Lille non gioca Lo Villarreallo. - sportface2016 : #UCL | #Chelsea vs #Lille, #Havertz non fa rimpiangere #Lukaku: colpo di testa vincente e 1-0 (VIDEO) - sportli26181512 : LIVE Chelsea-Lilla 1-0: Havertz la sblocca subito di testa -