Charlotte Gainsbourg: l’8 marzo all’Anteo Palazzo del Cinema (Di martedì 22 febbraio 2022) Eclettica, unica, provocatoria, Charlotte Gainsbourg approda a Milano a marzo per l’anteprima dei due nuovi film che la vedono protagonista. Quali sono i due film? I film Distribuiti in Italia da Wanted Cinema sono: “Gli amori di Suzanna Andler”, presentato al Torino Film Festival 2021 e nelle sale dal 21 aprile,e “Jane by Charlotte”,presentato a Cannes 74 e primo lavoro da regista della Gainsbourg. Charlotte Gainsbourg sarà presente? L’8 marzo i film vengono proiettati in anteprima all’Anteo Palazzo del Cinema di Milano e alla proiezione sarà presente anche la Gainsbourg che terrà un Q&A con il pubblico alla fine di “Jane by Charlotte” ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 22 febbraio 2022) Eclettica, unica, provocatoria,approda a Milano aper l’anteprima dei due nuovi film che la vedono protagonista. Quali sono i due film? I film Distribuiti in Italia da Wantedsono: “Gli amori di Suzanna Andler”, presentato al Torino Film Festival 2021 e nelle sale dal 21 aprile,e “Jane by”,presentato a Cannes 74 e primo lavoro da regista dellasarà presente? L’8i film vengono proiettati in anteprimadeldi Milano e alla proiezione sarà presente anche lache terrà un Q&A con il pubblico alla fine di “Jane by” ...

