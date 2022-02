“Charlene di Monaco lascia Alberto” ma il Principe si ribella

Leggi su dilei

(Di martedì 22 febbraio 2022) Le ultime indiscrezioni sudi, per il momento ancora ricoverata in Svizzera, sostengono che lassa è pronta a tornare a casa ma in un appartamento da sola, lontana da. I rumors hanno mandato su tutte le furie ilche in tutti questi mesi ha combattuto contro fughe di notizie e illazioni sullo stato di salute della moglie e sulla sua vita coniugale. Come se non bastasse pare che Netflix sia interessato a girare una serie sullo stile di The Crown ma incentrata sulla famiglia Grimaldi.di, il nuovo bollettino ufficiale sulla sua salute Recentementeha dichiarato aMatin che le condizioni di salute disono in netto miglioramento, al punto che ...