Champions, Vlahovic non basta: la Juve spreca e regala il pareggio al Villarreal (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Una magia di Dusan Vlahovic fa sognare la Juventus, poi Dani Parejo sfrutta l'amnesia dei bianconeri e rimanda i discorsi qualificazione alla sfida di ritorno: a Villarreal finisce 1 - 1, ma ormai non ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Una magia di Dusanfa sognare lantus, poi Dani Parejo sfrutta l'amnesia dei bianconeri e rimanda i discorsi qualificazione alla sfida di ritorno: afinisce 1 - 1, ma ormai non ...

OptaPaolo : 32 - Dusan Vlahovic è il giocatore della Juventus che ha impiegato meno tempo (32 secondi) a segnare il suo primo… - OptaPaolo : 2 - Dušan Vlahovic (22 anni, 25 giorni) è il secondo giocatore più giovane a segnare all'esordio in Champions Leagu… - CB_Ignoranza : C’ha messo 32 secondi per segnare il primo gol in Champions League, al primo pallone toccato in carriera nella comp… - MCalcioNews : Villarreal-Juventus 1-1, Vlahovic deluso: 'C'è rammarico perché non abbiamo vinto. Esultanza polemica? No, era un g… - TheLadyMorganah : 22/2/22 Primo debutto in Champions League e primo goal segnato dopo 32 secondi al primo pallone toccato. Stasera vo… -