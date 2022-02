Champions Russia: la Uefa riceve sollecitazioni per spostare la finale (Di martedì 22 febbraio 2022) Il 28 Maggio 2022 a San Pietroburgo si svolgerà la finale di Champions League, o almeno si doveva svolgere nel territorio Russo. Ma con l’invasione dell’Ucraina da parte di Putin tutto è cambiato. Attualmente si parla di far spostare la gara a Londra. La Uefa infatti sta ricevendo lamentele per cambiare in corsa la destinazione di arrivo della massima competizione Europea. Per ora sono solo ipotesi, ma potrebbero presto diventare realtà, non ci resta che aspettare le prossime settimane o i prossimi giorni per sapere che cosa accadrà. Villareal Juventus (probabili formazioni e Tv) Champions Russia: la situazione è bollente La Uefa sta affrontando crescenti richieste di spostare la finale di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 22 febbraio 2022) Il 28 Maggio 2022 a San Pietroburgo si svolgerà ladiLeague, o almeno si doveva svolgere nel territorio Russo. Ma con l’invasione dell’Ucraina da parte di Putin tutto è cambiato. Attualmente si parla di farla gara a Londra. Lainfatti stando lamentele per cambiare in corsa la destinazione di arrivo della massima competizione Europea. Per ora sono solo ipotesi, ma potrebbero presto diventare realtà, non ci resta che aspettare le prossime settimane o i prossimi giorni per sapere che cosa accadrà. Villareal Juventus (probabili formazioni e Tv): la situazione è bollente Lasta affrontando crescenti richieste diladi ...

Advertising

sportli26181512 : #Governance #Notizie Scontro Ucraina-Russia, la UEFA per ora non sposta la finale di Champions: La UEFA insiste sul… - elleapostro8 : RT @piercamillo: Ovviamente la UEFA cambierà la sede della prossima finale di #ChampionsLeague, vero? Non terreno la finale della #Champion… - CalcioFinanza : Scontro Ucraina-Russia, la #UEFA per ora non sposta la finale di #Champions - VotArturo : RT @piercamillo: Ovviamente la UEFA cambierà la sede della prossima finale di #ChampionsLeague, vero? Non terreno la finale della #Champion… - itsdave_wh : RT @piercamillo: Ovviamente la UEFA cambierà la sede della prossima finale di #ChampionsLeague, vero? Non terreno la finale della #Champion… -