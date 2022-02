Champions League 2022, il gol in trasferta è stato abolito: il nuovo regolamento (Di martedì 22 febbraio 2022) La Champions League 2022 di calcio si distingue per una grande novità dal punto di vista regolamentare e che è bene ricordare visto che la massima competizione europea è ricominciata con gli ottavi di finale dopo la sosta invernale. Il gol in trasferta è stato abolito, da questa edizione segnare una rete nella tana degli avversari non garantisce un vantaggio in ottica passaggio del turno. Dopo una lunga discussione si è deciso di cancellare un aspetto del regolamento che aveva tenuto banco negli ultimi decenni e che aveva sempre fatto discutere. Il nuovo regolamento prevede che i gol segnati in trasferta valgono come quelli segnati in casa. Facciamo un esempio concreto: due squadre pareggiano per 0-0 all’andata e per ... Leggi su oasport (Di martedì 22 febbraio 2022) Ladi calcio si distingue per una grande novità dal punto di vista regolamentare e che è bene ricordare visto che la massima competizione europea è ricominciata con gli ottavi di finale dopo la sosta invernale. Il gol in, da questa edizione segnare una rete nella tana degli avversari non garantisce un vantaggio in ottica passaggio del turno. Dopo una lunga discussione si è deciso di cancellare un aspetto delche aveva tenuto banco negli ultimi decenni e che aveva sempre fatto discutere. Ilprevede che i gol segnati invalgono come quelli segnati in casa. Facciamo un esempio concreto: due squadre pareggiano per 0-0 all’andata e per ...

