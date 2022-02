Champions | Juve | Allegri ' Al ritorno sarà come una finale'

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) L'esultanza è sembrata polemica, quasi a zittire il pubblico: "Non so perché si vogliano fare sempre polemiche, io non leggo i giornali - la spiegazione dell'ex Fiorentina - era un gesto per la mia ...

Advertising

marcoconterio : ?? ?? Retroscena su Dusan #Vlahovic ?? La #Juventus lo ha pagato 70 milioni più 10 di bonus. Di questi 5 sono 'fac… - juventusfc : ?? @AlvaroMorata: «Non conta la posizione in cui gioco: l'importante è che la Juve vinca e le prestazioni invitano a… - GoalItalia : 'La Juve merita rispetto, ha anche vinto la Champions' ?? Emery non si fida dei bianconeri ?? #VillarrealJuve - UgoBaroni : RT @CorSport: #Vlahovic, il debutto in #Champions è da record: gol dopo 32 secondi ?? - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: Allegri: 'Sul gol subito eravamo 6 contro 1... bisognava essere più bravi' #UCL #VillarrealJuve -

Ultime Notizie dalla rete : Champions Juve

Lapareggia 1 - 1 contro il Villarreal in Spagna nell'andata degli ottavi di finale diLeague. Ecco le reazioni dei socialAllo Stadio della Ceramica di Villarreal, la Juventus ha pareggiato uno a uno contro i campioni in carica dell'Europa League. Nelle ultime tre edizioni, all'andata degli ottavi dila Juventus aveva sempre perso, con Atletico, Lione e Porto, quindi il punto non è da buttare. Certo, le premesse erano altre. Subito in gol con Dusan Vlahovic, dopo trentadue secondi su un ...Lampo Vlahovic — Pronti via, l’esordiente Vlahovic brucia tutti sul tempo, trasformando in gol il primo pallone che tocca in Champions in gol: sono passati 33 secondi, un suo destro in girata su ...La Juventus ha pareggiato col Villareal per 1-1 nell'andata degli ottavi di finale della Champions League 2021-2022 di calcio. I bianconeri non sono riusciti a firmare il colpaccio all'Estadio de la C ...