Certificazione Unica | cosa cambia nel 2022 | novità e istruzioni dell’ex modello CUD e Bonus Renzi

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) La scadenza delladi quest’anno, prevista per il 16 marzo prevede nuovedell’agenzia delle entrate come ad esempio sul “” sull’exCUD.bisogna sapere,eddellaCome riportato da una circolare dell’Agenzia delle entrate (la n. 4 del 18 febbraio), sono state pubblicate lechiare relative al trattamento integrativo, noto anche come. Il 16 gennaio è prevista la scadenza per la trasmissione dellaall’Amministrazione finanziaria, ...