Centrocampo in emergenza, Allegri chiama la dirigenza per lo scippo da una grande rivale (Di martedì 22 febbraio 2022) La Juve sta cercando in tutti i modi di migliorare sempre di più la sua rosa e questo fa sì che Max Allegri abbia chiesto un simbolo della A. La Juventus è pronta in ogni momento a migliorare sempre di più la propria squadra e dopo i grandi investimenti del mercato di gennaio sta già pensando all’estate per poter acquistare un campione di primo livello, simbolo di una grande rivale dei bianconeri che però piace moltissimo a Massimiliano Allegri. Massimiliano Allegri Juventus (GettyImages)Max Allegri è sicuramente uno degli allenatori più amati e stimati d’Italia e la sua presenza nel mondo Juventus permette ai bianconeri di poter essere considerati a tutti gli effetti come una squadra dal radioso futuro. La società ha tutta l’intenzione di poter investire sempre per il futuro, in modo ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 22 febbraio 2022) La Juve sta cercando in tutti i modi di migliorare sempre di più la sua rosa e questo fa sì che Maxabbia chiesto un simbolo della A. La Juventus è pronta in ogni momento a migliorare sempre di più la propria squadra e dopo i grandi investimenti del mercato di gennaio sta già pensando all’estate per poter acquistare un campione di primo livello, simbolo di unadei bianconeri che però piace moltissimo a Massimiliano. MassimilianoJuventus (GettyImages)Maxè sicuramente uno degli allenatori più amati e stimati d’Italia e la sua presenza nel mondo Juventus permette ai bianconeri di poter essere considerati a tutti gli effetti come una squadra dal radioso futuro. La società ha tutta l’intenzione di poter investire sempre per il futuro, in modo ...

Advertising

Ozsince89 : @Anila_Ballata E lo so, però essendo in emergenza, il centrocampo deve dare una mano dietro abbassandosi, per la ma… - FrancesckoRicci : @maxmassi969 Vogliamo dire che il modulo iniziale è stato completamente fallimentare? Consegnato il centrocampo al… - Maurizio62 : Partita impostata maluccio, con un Rui inesistente come al solito, dove lo metti metti, un centrocampo in totale em… - IBANEZ_PRIME : @chivves3ncul4 È ovviamente una situazione di emergenza, non metto in dubbio che l’esterno di centrocampo non sia i… - TitoZazzarini : @FredoBucks @PierinoSuperTru Bravo! Ma, al posto di Handa qualunque sua riserva; al posto di Brozo proverei Gagliar… -

Ultime Notizie dalla rete : Centrocampo emergenza PROBABILI FORMAZIONI VILLARREAL JUVENTUS/ Quote, la leadership di Matthijs De Ligt ... che sta vivendo un momento di emergenza totale per quanto riguarda la retroguardia. L'unica ... Come esterni di centrocampo ci sono tante soluzioni, Chikwueze può tornare titolare a sinistra con ...

Messina - Monopoli 2 - 1, la clamorosa autorete di Carillo riapre il match! Raciti, purtroppo, è costretto a fare i conti con l'emergenza: l'attacco è spuntato (assenti tra gli altri Piovaccari e Keita), a centrocampo non c'è Rizzo così come Russo. StrettoWeb seguirà come ...

Verso Atalanta-Sampdoria, nuova emergenza a centrocampo per Giampaolo ClubDoria46.it TN in Podcast - Chi torna col Barcellona? L’emergenza potrebbe non finire… A Marassi sarà battaglia vera visto che i rossoblu si devono salvare e vanno a caccia di punti importanti. Il recupero di Matias Vecino, in mezzo al campo, è fondamentale perché i nerazzurri a ...

Champions: Villarreal-Juventus: difesa a tre per Allegri? L'idea non è da scartare, proprio perché il reparto è in emergenza e, comunque ... quindi un quasi tridente. Mentre il resto del centrocampo vede Locatelli in mezzo con Zakaria e Rabiot ai lati. E ...

... che sta vivendo un momento ditotale per quanto riguarda la retroguardia. L'unica ... Come esterni dici sono tante soluzioni, Chikwueze può tornare titolare a sinistra con ...Raciti, purtroppo, è costretto a fare i conti con l': l'attacco è spuntato (assenti tra gli altri Piovaccari e Keita), anon c'è Rizzo così come Russo. StrettoWeb seguirà come ...A Marassi sarà battaglia vera visto che i rossoblu si devono salvare e vanno a caccia di punti importanti. Il recupero di Matias Vecino, in mezzo al campo, è fondamentale perché i nerazzurri a ...L'idea non è da scartare, proprio perché il reparto è in emergenza e, comunque ... quindi un quasi tridente. Mentre il resto del centrocampo vede Locatelli in mezzo con Zakaria e Rabiot ai lati. E ...