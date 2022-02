C’è un italiano tra i vicepresidenti della banca russa sanzionata (Di martedì 22 febbraio 2022) Nel pacchetto di sanzioni che l’Unione europea ha preparato in risposta al riconoscimento russo delle cosiddette repubbliche popolari separatiste nell’Ucraina orientale ci sono anche i beni di tre banche russe che “finanziano operazioni militari o di altro tipo nelle regioni controllate dai separatisti dell’Ucraina orientale”, come riporta Bloomberg: Rossiya, Promsvyazbank e Veb. Tra i vicepresidenti di quest’ultimo istituto che si occupa di attività economiche all’estero, già sanzionato dagli Stati Uniti dopo l’annessione della Crimea da parte della Russia nel 2014 e guidato dal potente ex vicepremier Igor Shuvalov, c’è anche un italiano: l’ambasciatore Cesare Maria Ragaglini, 68 anni di cui 40 spesi alla Farnesina, dal 2009 al 2013 rappresentante permanente presso le Nazioni Unite a New York e dal 2013 al 2017 ... Leggi su formiche (Di martedì 22 febbraio 2022) Nel pacchetto di sanzioni che l’Unione europea ha preparato in risposta al riconoscimento russo delle cosiddette repubbliche popolari separatiste nell’Ucraina orientale ci sono anche i beni di tre banche russe che “finanziano operazioni militari o di altro tipo nelle regioni controllate dai separatisti dell’Ucraina orientale”, come riporta Bloomberg: Rossiya, Promsvyazbank e Veb. Tra idi quest’ultimo istituto che si occupa di attività economiche all’estero, già sanzionato dagli Stati Uniti dopo l’annessioneCrimea da parteRussia nel 2014 e guidato dal potente ex vicepremier Igor Shuvalov, c’è anche un: l’ambasciatore Cesare Maria Ragaglini, 68 anni di cui 40 spesi alla Farnesina, dal 2009 al 2013 rappresentante permanente presso le Nazioni Unite a New York e dal 2013 al 2017 ...

