Caterpillar: firmato verbale accordo in Regione Marche (Di martedì 22 febbraio 2022) E' stato sottoscritto nel pomeriggio in Regione il verbale dell'accordo raggiunto ieri a Roma al termine dell'incontro al Ministero per lo Sviluppo Economico sulla vertenza Caterpillar. A siglare il ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 22 febbraio 2022) E' stato sottoscritto nel pomeriggio inildell'raggiunto ieri a Roma al termine dell'incontro al Ministero per lo Sviluppo Economico sulla vertenza. A siglare il ...

Advertising

AnsaMarche : Caterpillar: firmato verbale accordo in Regione Marche. Disponibili risorse per formazione e orientamento lavoratori - fisco24_info : Caterpillar: firmato verbale accordo in Regione Marche: Disponibili risorse per formazione e orientamento lavoratori - UilMarche : Caterpillar, firmato l'accordo: la procedura di mobilità slitta al 10 marzo per approfondire e concretizzare il pro… -